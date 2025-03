Montenegro está "para dar e durar". "Sucesso do Governo" na origem da crise política

Um dia depois da queda do Governo e já com eleições à vista, Luís Montenegro explicou esta quarta-feira à noite, na reunião do Conselho Nacional do PSD, em Lisboa, que o verdadeiro motivo que vai levar o país de novo a votos é o sucesso do Governo e a popularidade do primeiro-ministro.

“A razão para esta situação é o sucesso do atual Governo e a popularidade do primeiro-ministro”, disse Montenegro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No discurso inicial, que foi aberto à comunicação social, Luis Montenegro avisou que “não vai desistir” e que está para “durar”, quer no PSD e no governo do país.

“Se pensam que eu, em algum momento, hesitarei em continuar a dar tudo o que tenho a favor do nosso país e do nosso projeto, não se cansem, porque estou aqui para dar e durar”, avisou o líder do PSD.

Luís Montenegro criticou a oposição e, sem nunca mencionar o Partido Socialista ou Pedro Nuno Santos, disse que “os políticos interessados em fazer cessar uma caminhada de um rumo, são os que estão a trair o interesse nacional”.

O líder do PSD conclui que a oposição, ao atacar o primeiro-ministro, está a fazer “um jogo político baixo daqueles que não querem discutir a realidade do país. É a última esperança que os mais fracos se lançaram para tentar quebrar um caminho de um país inteiro”.

“Não os conseguimos vencer nas políticas, não os conseguimos vencer nos resultados. Vamos tentar vencê-los cortando a cabeça ao Governo”, conclui o primeiro-ministro, que avisa que está de consciência tranquila e que vai à “conquista do povo”.