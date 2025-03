Morreu Miguel Macedo, antigo ministro social-democrata

Morreu Miguel Macedo aos 65 anos, confirmou a Renascença a notícia inicialmente avançada pela CNN Portugal.

Militante do PSD, foi ministro da Administração Interna do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2014.

Foi, igualmente, secretário de Estado da Juventude do primeiro governo de maioria absoluta de Cavaco Silva entre 1990 e 1991, e secretário de Estado da Justiça, entre 2002 e 2005, dos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes.

No PSD, foi secretário-geral do partido, entre 2005 e 2007, quando os sociais-democratas eram liderados por Marques Mendes. Depois, liderou o grupo parlamentar do PSD, durante a presidência de Passos Coelho na oposição.

Afastou-se da vida política em 2014, altura em que se demitiu do cargo de ministro da Administração Interna, depois de ter sido acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influência no "caso dos vistos gold", tendo sido ilibado de todas as acusações em Janeiro de 2019.

Mais recentemente, era comentador no programa "O Princípio da Incerteza", na CNN Portugal.

Marques Mendes recorda "pessoa extraordinária"