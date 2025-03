"Pedro Nuno Santos fez pior à democracia em seis dias do que Ventura em seis anos"

O líder do PS fez mais dano à democracia em seis dias do que André Ventura em seis anos, acusou o presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar-Branco falava esta quarta-feira à noite, no Conselho Nacional do PSD, realizado em Lisboa.

Aguiar-Branco trouxe um discurso escrito e apontou as críticas ao líder do Partido Socialista, na sequência da queda do Governo da AD; dizendo mesmo que nem André Ventura, do Chega, fez tanto mal ao país quanto Pedro Nuno Santos.

Defendeu que foi aberta uma "porta perigosa" quando se começaram a utilizar as comissões parlamentares de inquérito (CPI) para "atacar pessoas" e "para efeitos de devassa e voyeurismo".