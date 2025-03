Aguiar Branco admite erros mas diz que se esforçou para dignificar Parlamento

O presidente da Assembleia da República afirmou esta sexta-feira que o seu mandato teve "muitas dificuldades" e admitiu que "foram cometidos erros", mas disse estar de consciência tranquila e que fez "sempre o esforço para dignificar a instituição".

"Devo dizer que, não obstante as muitas dificuldades deste mandato, fiz sempre o esforço para dignificar a instituição, respeitar o sufrágio dos portugueses e garantir o debate democrático. Seguramente foram cometidos erros, é humano que isso aconteça, mas tenho a minha consciência tranquila quanto à seriedade do trabalho que me esforcei por desenvolver", disse José Pedro Aguiar Branco.

No final da reunião plenária, com uma maratona de votações, o presidente do parlamento despediu-se dos deputados, indicando que este foi o último plenário a que presidiu.

Aguiar Branco agradeceu aos grupos parlamentares "o registo de lealdade que aconteceu na maior parte das vezes" e disse esperar que tenham "sentido o mesmo registo de lealdade" da sua parte.

O presidente da Assembleia da República agradeceu também aos membros da Mesa "o trabalho de solidariedade e de grande colaboração e competência que deram, e se esforçaram por fazer uma gestão dos plenários dentro do quadro democrático de muita fragmentação que honrasse também a instituição".

"Agradeço a todos, todos os quadrantes políticos e também aos senhores vice-presidentes que ajudaram com a sua elevada competência a que não houvesse hiatos no que diz respeito à gestão desta Mesa", acrescentou.

José Pedro Aguiar Branco disse que foi "uma honra" exercer este cargo e que termina o mandato "com a consciência de ter, pelo menos, feito o melhor para que a instituição saísse dignificada".

"Sejam felizes", despediu-se o presidente do parlamento, tendo sido aplaudido de pé por todos os deputados no hemiciclo e na Mesa.