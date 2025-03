Levantada imunidade a deputado do Chega/Açores apanhado a conduzir com álcool

A 06 de fevereiro, José Paulo Sousa manifestou o seu "profundo arrependimento" pelo "erro grave" que cometeu ao ter conduzido com uma taxa de 2,25 gramas de álcool no sangue.

A Assembleia Regional dos Açores aprovou esta quinta-feira por unanimidade o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado do Chega José Paulo Sousa que foi apanhado a conduzir com uma taxa de 2,25 gramas de álcool no sangue.

"Fui intercetado numa operação stop pela Polícia de Segurança Pública e, ao perceber a seriedade do que estava a acontecer, a culpa e o arrependimento tomaram conta de mim", escreveu o parlamentar.

Chega avanla com processo interno

A 10 de fevereiro, o presidente do Chega disse que o Conselho Jurisdição Nacional do partido avançou com um processo interno ao deputado regional dos Açores apanhado a conduzir com excesso de álcool, mas não lhe exigiu que deixe o cargo.

Em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, André Ventura foi questionado se exigiu a José Paulo Sousa que renunciasse ao mandato de deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, tal como fez com Nuno Pardal ou Miguel Arruda.

O líder do Chega respondeu que nos Açores existe um regime diferente do continental e assinalou que "o deputado envolvido assumiu o seu erro e assumiu a sua culpa".

No que toca à condução sob influência de álcool, quando a taxa de álcool no sangue é igual ou superior a 1,2 gramas, está-se perante um crime punível com pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias, ficando-se inibido de conduzir entre três e 36 meses, com a redução de seis pontos na carta.