Luís Montenegro diz-se tranquilo sobre entrega de documentação da casa de Espinho

Já sobre a declaração ao país do Presidente da República, o primeiro-ministro prefere olhar em frente, afirmando que “nesta altura, aquilo que importa reter é que vamos ter dois meses de apreciação das propostas políticas e dos líderes políticos que os portugueses querem sejam a matriz da governação nos próximos anos”.

“Deixem-me só dizer o seguinte: eu sei que há tentativas de reeditar notícias antigas e requentadas, mas estou muito à vontade, muito tranquilo, cumpri sempre as minhas obrigações e também dei resposta às solicitações que me foram feitas . Eu entreguei todas as recomendações que me foram feitas”, garantiu, esta manhã, aos jornalistas durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa.

Em reação à notícia do Expresso de que não terá entregado as faturas solicitadas por uma inspetora da Polícia Judiciária, em 2024, Luís Montenegro lamenta o que diz ser a recuperação de notícias antigas.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que entregou toda a documentação que lhe foi pedida sobre a construção da casa de Espinho . E que cumpriu sempre as obrigações.

E, segundo Luís Montenegro o PS e a AD são os únicos candidatos ao Governo.

“Estão em causa dois projetos políticos, estão em causa mais, cada partido apresenta o seu, mas para a liderança do Governo estarão em causa dois projetos políticos: o projeto político do Partido Socialista, o projeto político da AD e dois líderes políticos, o líder do Partido Socialista e o líder da AD”, explica.

O primeiro-ministro anunciou ainda que participa amanhã numa reunião com o grupo de Londres sobre a Guerra na Ucrânia. Luís Montenegro avança ter sido convidado pelo primeiro-ministro britânico. Uma participação por videoconferência a partir de Lisboa, o mesmo acontece com o Presidente do Conselho Europeu António Costa.

“É uma reunião que é promovida pelo Governo do Reino Unido e que contará com aqueles países que têm estado à volta da mesa na construção de um processo de paz, nomeadamente a França, nomeadamente os países que têm fronteira com a Ucrânia e o primeiro-ministro britânico convidou-me para participar e eu lá estarei”, assinalou.

Quanto à campanha eleitoral que está a decorrer na Madeira, Montenegro ainda não decidiu se vai estar no arquipélago a apoiar Miguel Albuquerque.

"Não tenho ainda nenhum agendamento nesse sentido, mas há uma coisa que não tenham dúvidas: nós estamos alinhados no propósito dele governar a Região Autónoma e o país", diz.

Apesar disso, o primeiro-ministro e líder do PSD diz estar alinhado com Albuquerque numa vitória do partido na região.

[Notícia atualizada às 12h53 de 14 de março de 2025 para acrescentar mais declarações de Luís Montenegro na sua visita à Bolsa de Turismo de Lisboa]