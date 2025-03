"Com as eleições legislativas antecipadas no horizonte", Manuel Pizarro afasta as hipóteses de ser deputado.

O ex-ministro da Saúde assume candidatura à Câmara Municipal do Porto através de um vídeo nas publicado nas redes sociais.

"É o momento para reafirmar que estou totalmente concentrado na eleição para presidente da Câmara do Porto", adianta.

"Venho pelo Porto", assume Pizarro. "O Porto é a minha prioridade".

O ex-ministro da Saúde considera que é "capaz de fazer mais pelo Porto e pelos portuenses enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto".