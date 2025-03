Parlamento aprova por unanimidade que famílias de acolhimento possam adotar

No primeiro episódio do podcast Vidas Invisíveis, (...)

Até agora, a atual legislação não permitia que as famílias de acolhimento pudessem adotar a criança que acolhiam pelo entendimento de que isso poderia ser visto como uma forma de contornar as listas de espera na candidatura à adoção.

A deputada do Chega Vanessa Barata defendeu que o projeto-lei vem "corrigir uma injustiça no sistema de acolhimento e de adoção", enquanto a deputada do partido Pessoas-Animais-Natureza Inês Sousa Real apontou que o impedimento de as famílias de acolhimento adotarem era "uma segunda forma de violência" sobre as crianças.

O deputado do CDS-PP Paulo Núncio salientou como "as famílias de acolhimento são uma bênção para muitas crianças institucionalizadas" e que impedir que pudessem adotar era "uma total injustiça".

A deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre, apontou que foi corrigida uma injustiça e que a restrição que existia "não fazia sentido", enquanto o deputado comunista António Filipe apontou que o superior interesse da criança está em que a família de acolhimento possa ser candidata à adoção.

Pela Iniciativa Liberal, a deputada Mariana Leitão aproveitou para expressar "enorme satisfação" por os partidos terem posto "divergências políticas" à parte e trabalhar em conjunto por uma solução que vai dar "uma vida melhor às pessoas, em concreto às crianças", na mesma linha que o deputado do Bloco de Esquerdo Fabian Figueiredo, que, apesar de "um Parlamento fragmentado" foi possível criar processos legislativos no qual "imperou o bom-senso".

A deputada social-democrata Andreia Neto lembrou o trabalho feito pelo Governo nesta matéria e defendeu que é também "importante agilizar os processos de adoção".