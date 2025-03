Paulo Rangel encontrou-se com Zelensky em Kiev

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, encontrou-se esta sexta-feira com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem abordou o possível papel de Portugal no setor da educação do país durante a reconstrução pós-guerra.

Paulo Rangel, que está hoje na capital ucraniana para uma visita de um dia, encontrou-se com Volodymyr Zelensky, em conjunto com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria, Beate Meinl-Reisinger.

Não houve declarações depois da reunião, mas nas redes sociais, o chefe da diplomacia portuguesa revelou que foi abordado o papel da União Europeia nas negociações de paz e a presença de Portugal na área da educação e na reconstrução do país.