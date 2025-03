PCP e Livre acusam PS e PSD de boicote ao alargamento da licença parental

O Partido Comunista e o Livre acusaram esta sexta-feira PS e PSD de boicotarem a iniciativa de cidadãos pelo alargamento da licença parental, tendo o Livre garantido que o tema será uma das prioridades do partido na próxima legislatura.

Na sessão plenária de hoje, o projeto de lei pelo alargamento da licença parental paga a 100% para seis meses ficou sem efeito depois de ter sido rejeitado, com os votos contra do PSD e CDS, o requerimento para que fosse discutido e votado em plenário.

O requerimento não passou apesar da abstenção do PS e dos votos a favor do BE, PCP, Livre, PAN, Chega e Iniciativa Liberal.

Posteriormente ao fim dos trabalhos, em declarações aos jornalistas, a deputada do Livre Isabel Mendes Lopes deixou um "profundo lamento" pelo facto de não ter sido aprovado o projeto de lei que "pedia algo muito simples, que a licença parental seja alargada em Portugal para que pais e mães possam ter mais tempo com os seus bebés".

"O processo de especialidade acabou por ser boicotado, sobretudo pelo PSD, mas com a conivência também do Chega e do PS, que foram adiando sucessivamente a votação e a discussão na especialidade e, na prática, inviabilizando a que a discussão fosse feita com tempo, com todas as condições e já sabendo que a legislatura não chegaria ao fim e, portanto, que a iniciativa de cidadãos caducaria", criticou a deputada.

Isabel Mendes Lopes explicou que, por esse motivo, o Livre, juntamente com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PAN decidiram avocar para plenário a iniciativa, numa "última tentativa para que a iniciativa fosse discutida e que todo o processo de especialidade fosse discutido hoje aqui no parlamento".

"Novamente, com os votos contra do PSD e do CDS e com a abstenção do PS, essa discussão foi impedida e, portanto, na prática, o que acontece é que esta iniciativa legislativa de cidadãos, subscrita por milhares de pessoas, de anos, de tantos cidadãos e de tantos cidadãos, vai caducar", criticou.

A deputada garantiu que para o Livre este "é um assunto prioritário", razão pela qual será "uma das prioridades no início da próxima legislatura".

Pelo Partido Comunista, o deputado Alfredo Maia disse lamentar que PSD e CDS, "com a ajuda do Partido Socialista e do Chega, tenham boicotado e tenham frustrado as expectativas da iniciativa legislativa de cidadãos sobre o alargamento da licença parental".

"Esse boicote ocorreu não apenas hoje, mas na última semana, procurando impedir que a discussão na especialidade fosse concluída e que fosse votada esta iniciativa", criticou.

Relativamente ao PS, Alfredo Maia referiu que "além de contribuir para boicotar este processo", o partido apresentou "uma proposta claramente recuada em relação às justas expectativas destes cidadãos".

O alargamento da licença parental inicial, que pressupõe o pagamento do respetivo subsídio, de 120 ou 150 dias para 180 ou 210 dias, foi aprovado em 27 de setembro de 2024, no parlamento, com os votos contra do PSD e do CDS, tendo por base um projeto de cidadãos com mais de 24 mil subscritores.