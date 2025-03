Solverde faz queixa contra Ana Gomes por "declarações atentatórias do bom nome"

A ex-eurodeputada, comentadora política, disse esta sexta-feira que fez uma participação à Procuradoria Europeia, com conhecimento às autoridades portuguesas, relacionada com a avença do grupo Solverde à empresa da família do primeiro-ministro, Spinumviva , e com uma alegada falta de regulamentação nos casinos.

Em comunicado, a Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde S. A. considerou de "extrema gravidade e atentatórias do seu bom nome e reputação" as declarações de Ana Gomes sobre o sistema de controlo e regulação de jogos de casino.

O conselho de administração da Solverde apresentou uma "participação criminal" contra a antiga eurodeputada do PS Ana Gomes , por considerar que fez declarações atentatórias do bom nome e reputação da empresa.

A ex-eurodeputada disse ter tido como base informação recolhida em fontes abertas, "com tudo o que foi publicado a partir do momento que se soube de toda esta ligação do primeiro-ministro aos casinos Solverde", tendo considerado que "o sistema português de regulação dos jogos é absolutamente fictício".

"Limitei-me a chamar a atenção para o sistema de controlo do financiamento de branqueamento de capitais que não funciona no nosso país, em particular no setor dos casinos e jogo "online´ e, obviamente, a pedir especial atenção para o caso da Solverde", acrescentou.

Ana Gomes acrescentou que deu conhecimento à PGR, à Polícia Judiciária e à Unidade de Informação Financeira da participação enviada para a Procuradoria Europeia.