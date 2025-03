Eleições na Madeira. Albuquerque destaca compromisso cumprido em relação aos médicos de família

O cabeça de lista do PSD às regionais da Madeira assinalou este sábado o cumprimento do compromisso de assegurar médico de família a 100% da população e garantiu que o concurso para a aquisição de equipamento já está lançado.

Nessa quase meia centena de centros de saúde, que "têm um papel decisivo e fundamental naquilo que é a saúde pública através da prevenção e do acompanhamento dos doentes e dos cidadãos", só no ano passado realizaram-se milhão e 600 atos assistenciais, acrescentou.

Questionado sobre o facto de em alguns centros de saúde faltarem equipamentos, nomeadamente aparelhos de raio x, o também líder do PSD/Madeira disse que "tudo é progressivo".

"Neste momento, temos um concurso de milhão de euros para colocar os raio x na generalidade dos centros de saúde", referiu.

Sobre o prazo para que esses equipamentos cheguem aos centros de saúde, Miguel Albuquerque não avançou com uma data, remetendo para o momento em que a região tiver orçamento aprovado.

"Logo que tivermos o orçamento aprovado, já lançámos o concurso, mas neste momento estamos em gestão, só podemos adjudicar depois de termos Governo", referiu.

O Orçamento da Madeira para 2025 foi rejeitado no início de dezembro, um chumbo que aconteceu pela primeira vez no parlamento regional. Votaram contra o PS, JPP, Chega, IL e PAN. PSD e CDS-PP foram os únicos a votar a favor.

Já depois desse chumbo, e cerca de 10 meses depois das últimas eleições regionais antecipadas, foi aprovada uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente -- provocando a queda do executivo minoritário do PSD e posterior dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

Às legislativas de dia 23 na Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas, que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

O PSD tem 19 eleitos regionais, o PS 11, o JPP nove, o Chega três e o CDS-PP dois. PAN e IL têm um assento cada e há ainda uma deputada independente (ex-Chega).