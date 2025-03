Portugal estará alinhado com aliados para garantir paz e segurança na Ucrânia, diz Montenegro

"Participei hoje numa reunião promovida pelo Reino Unido e pela França no quadro dos esforços para alcançar um cessar-fogo na Ucrânia, com base em negociações para uma paz justa e duradoura", escreveu o primeiro-ministro na sua página oficial na rede social X.

O primeiro-ministro participou este sábado numa reunião por videoconferência com o objetivo de alcançar um cessar-fogo na Ucrânia e salientou que Portugal estará ao lado dos seus aliados "para garantir a paz e a segurança hoje e no futuro".

Nas redes sociais, o primeiro-ministro partilhou imagens ao lado do presidente do Conselho Europeu.

A reunião durou cerca de duas horas. No final, Luís Montenegro e António Costa saíram do edifício ao mesmo tempo.

O primeiro-ministro entrou nessa reunião por videoconferência a partir do Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, onde esteve também o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Luís Montenegro indicou que Portugal estará ao lado dos seus "aliados para garantir a paz e a segurança hoje e no futuro", seguindo "os princípios do direito internacional".

Fonte do gabinete do primeiro-ministro salientou que "Portugal tem manifestado disponibilidade para contribuir em conjunto com os seus parceiros europeus, para um quadro de iniciativas que contribuam para alcançar a paz, em linha com os princípios do direito internacional, e para garantir que a mesma possa ser sustentável no tempo".

A reunião, em que participaram perto de 30 países europeus e não europeus, "enquadra-se nos contactos em diferentes formatos realizados nas últimas semanas sobre iniciativas de paz e futuras garantias de segurança para a Ucrânia, que têm contado com a participação de Portugal a nível político e militar", referiu a mesma fonte.

"As discussões neste formato visam abordar a prossecução dos esforços para obtenção de um cessar-fogo, que sirva de base a negociações para uma paz justa e duradoura, suportada por garantias de segurança robustas e eficazes para a Ucrânia", acrescentou o gabinete do primeiro-ministro.

No final deste encontro virtual, o primeiro-ministro britânico anunciou que os preparativos para a constituição de uma força de manutenção de paz na Ucrânia vão avançar para uma fase operacional.

"Vamos agora passar a uma fase operacional. As nossas forças armadas reunir-se-ão esta semana, na quinta-feira, aqui no Reino Unido, para estabelecer planos fortes e sólidos para apoiar um acordo de paz e garantir a futura segurança da Ucrânia", anunciou Keir Starmer, numa conferência de imprensa.

Segundo Starmer, "este é o momento de iniciar o debate sobre um mecanismo de gestão e controlo de um cessar-fogo total".

A conferência acontece após várias semanas de diplomacia intensa por parte dos países europeus para mostrar aos Estados Unidos a disponibilidade para participar num processo de paz, mas também dos EUA, que têm mantido contactos com Kiev e Moscovo para chegar a um entendimento.

A maioria dos países participantes são europeus, mas o encontro inclui também a própria Ucrânia, além do Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. A União Europeia e a NATO também deverão estar representadas.