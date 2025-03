Eleições na Madeira. Albuquerque confia na vitória porque eleitores sabem porque Governo foi derrubado

"Porque eu nunca faço o jogo do adversário. Desconfio muito dos políticos que estão nos partidos e recebem elogios dos partidos da oposição. Isso significa que estão a fazer algo errado ou vão no caminho da derrota", complementou.

Sobre as críticas que lhe são feitas, nomeadamente pelo candidato do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, de que é "uma má influência" para o líder nacional do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, opinou: "ainda bem que ele diz mal, se ele disse bem é que eu ficava preocupado".

"Primeiro, está aqui na Madeira, é bem-vindo, mas não percebe nada do que se passa aqui na Madeira . Por outro lado, quem determina quem é chefe do Governo na Madeira não é o Rui Rocha, nem os Ruis Rocha deste mundo. Quem determina é o povo, essa é a regra da democracia. Não é um dirigente nacional partidário que vai dizer quem é ou quem não é" presidente do Governo madeirense, argumentou.

Albuquerque também foi questionado pelos jornalistas sobre as declarações do líder nacional da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que está a fazer campanha eleitoral na Madeira, e admitiu apoiar o PSD desde que Miguel Albuquerque não fizesse parte da equação.

"Nós, neste momento, temos consciência que há um apelo que temos feito no sentido de encontrarmos uma vitória que nos assegure uma plataforma de governo. Ou seja, nós precisamos de uma maioria para governar e os madeirenses estão conscientes que é necessário concentrar os votos no PSD , não dispersar os votos no sentido de garantir essa maioria", sustentou.

Quanto à possibilidade do desgaste do eleitorado devido a tantas eleições fomentar uma alternativa política nunca experimentada na região, o líder madeirense desvalorizou, considerando que "os madeirenses não querem arriscar e sabem que esta gente que está na oposição não tem capacidade para nada, é só conversa fiada, ressentimento, é dizer mal" , não constituindo uma verdadeira alternativa.

Sobre o facto de não haver as bandeiras do partido nas iniciativas e de a sua foto não estar nos cartazes, apontou que é tudo por uma "poupança", por se realizarem tantos atos eleitorais seguidos e porque os madeirenses já conhecem o PSD e o seu líder.

As legislativas da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, decorrem no dia 23, com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS.

As eleições antecipadas ocorrem 10 meses após as anteriores, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

O PSD tem 19 eleitos regionais, o PS 11, o JPP nove, o Chega três e o CDS dois. PAN e IL têm um assento e há ainda uma deputada independente (ex-Chega).