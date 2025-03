Eleições na Madeira. PS diz que Miguel Albuquerque é uma "bomba-relógio"

O cabeça de lista do PS às eleições na Madeira, Paulo Cafôfo, considerou este domingo que o candidato do PSD, Miguel Albuquerque, é uma "bomba-relógio" e é hora da região deixar de ter "um governo a prazo".

"O povo diz que à terceira é de vez e eu acredito que sim. Está na hora de deixarmos de ter um governo a prazo e termos um governo duradouro", disse o candidato socialista numa ação de campanha à saída da igreja da Nazaré, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

O PS/Madeira dividiu o local da ação da campanha deste domingo com o JPP e o PSD que, depois de cumprimentos entre as candidaturas, aproveitaram também para contactos com os fiéis que iam saindo pelas duas portas da igreja, distribuindo canetas e panfletos.

Recordando que, "num ano e meio, estas são as terceiras eleições" na Madeira - as regionais no final de 2023, umas a meio de 2024 e agora outras no inicio de 2025- o líder socialista salientou que esta situação tem "um denominador comum que é Miguel Albuquerque e tem a ver muito com o processo judicial no qual foi constituído arguido por suspeitas de corrupção".

No entender do candidato do PS, enquanto Miguel Albuquerque estiver no governo madeirense, a região terá "sempre um governo a prazo e não um governo que seja duradouro", considerando que o líder social-democrata e presidente do Governo "é uma bomba-relógio" .

"E digo que é uma bomba-relógio porque a qualquer momento o processo que recai sobre ele poderá ter desenvolvimento, leve a rebentar na evolução do processo e possa rebentar uma bomba e ele pode cair", opinou.