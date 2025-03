Marques Mendes quer "senadores" para punir deputados infratores

Durante a sua intervenção, Marques Mendes mostrou indignação pela crise política que levou a eleições legislativas antecipadas e vaticinou que se seguirão "outras crises semelhantes".

Por isso, disse que um Presidente da República tem de saber como é que as crises podem ser evitadas.

Se for só para dissolver a Assembleia da República e marcar eleições, afirmou, "qualquer um dá".

Em relação à imprensa, Marques Mendes considerou correto o apoio do Estado, considerando que, se isso não acontecer, "vai haver uma crise nos próximos tempos" e isso seria "um perigo para a democracia".

"Se eu for Presidente da República, isso [imprensa] será uma causa essencial, porque aqui joga-se a democracia", vincou.

Lembrou, no entanto, que todos os governos sofrem com a "ditadura" do Ministério das Finanças, pelo que defendeu que o governante com a tutela da comunicação social terá de saber "bater o pé" e ter força política para fazer vingar os seus propósitos.