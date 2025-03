Pedro Nuno Santos acusa Governo de falta de "credibilidade" e de estar "esgotado"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse este domingo querer aproveitar as eleições antecipadas para falar dos problemas do país e da incompetência do Governo. "Os casos do senhor primeiro-ministro foram os casos que nos trouxeram a eleições hoje, mas a verdade é que temos de aproveitar estas eleições para falarmos dos problemas do país", afirmou o líder socialista, em declarações aos jornalistas, quando visitava a Festa Internacional das Camélias, em Celorico de Basto, no distrito de Braga. Para Pedro Nuno Santos, o Governo, naquilo que anuncia como estando bem, "era aquilo que já estava bem há um ano". Contudo, acrescentou, "na realidade encontramos um Governo incompetente na gestão do Estado".

O secretário-geral do PS considerou haver hoje "um Governo sem credibilidade e esgotado". "Esgotou-se no dia em que esgotou o excedente orçamental que herdou dos governos do PS". "Neste momento, deste Governo não resta nada. Não há nenhuma transformação em curso", destacou, acusando o executivo de Luís Montenegro de não ter visão, nem propósito. "É um Governo incompetente, como hoje podemos ver pelo estado do Serviço Nacional de Saúde. É também um Governo que governa para a minoria da população, como todos os governos do PSD", acrescentou. Pedro Nuno Santos defendeu que o país precisa de um Governo que tenha uma visão, "que inspire os portugueses, que lhes dê esperança, que lhes dê segurança, que queira governar para todos e não apenas para alguns".