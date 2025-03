Ventura encosta PS ao PSD e define como objetivo "formar" governo e "dar um primeiro-ministro com ética" ao país

[em atualização]

O líder do Chega, André Ventura, encosta PSD ao PS e define como objetivo "formar um governo em Portugal e dar um primeiro-ministro com ética".

O líder do partido falava no arranque da reunião do Conselho Nacional do partido, que está a decorrer, este domingo, num hotel da cidade de Beja.



"O Chega também tem casos. Nunca virei a cara ao combate a criticar quando era preciso e a expulsar", começou por dizer Ventura, ressalvando que "há uma grande diferença. Já não temos lá na bancada o Miguel Arruda, mas olhamos para a Madeira e o Miguel Albuquerque ainda lá está", referindo-se ao líder regional, que vai a votos no próximo fim-de-semana.

Colando o PS ao PSD, Ventura diz que "não há apenas alternativa do PSD ao PS. Temos de dizer que só há uma outra alternativa com vontade de ser Governo, que somos nós" .

"Para nós há um objetivo: formar um governo em Portugal e dar um PM com ética", defendeu Ventura, acrescentando que "o país e o Chega precisam de um caminho que tem de ser claro" e é isso que pretende que o Conselho Nacional valide este domingo.

"Vivemos provavelmente o momento mais desafiante de toda a nossa história", defendeu, criticando Luís Montenegro por considerar que não "conseguiu construir nenhuma solução de Governo. O país não pode ficar parado".