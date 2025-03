Eleições na Madeira. Albuquerque diz que eleitores entendem que executivo foi derrubado sem razão

A candidatura do PSD não divulgou esta segunda-feira agenda de campanha eleitoral, mas os sociais-democratas divulgaram entretanto uma nota de imprensa e um registo áudio, referindo que o cabeça de lista esteve em contacto com a população no Funchal.

O atual presidente do Governo Regional, derrubado na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega, acrescentou ainda que o povo madeirense esteve habituado a ter estabilidade política ao longo dos últimos anos e que as pessoas "neste momento estão um pouco ressentidas relativamente àquilo que se passou".

14 listas para 47 lugares

As legislativas da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, decorrem com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As eleições antecipadas ocorrem 10 meses após as anteriores, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

O PSD tem 19 eleitos regionais, o PS 11, o JPP nove, o Chega três e o CDS-PP dois. PAN e IL têm um assento cada e há ainda uma deputada independente (ex-Chega).

Após as eleições do ano passado, também antecipadas, o PSD fez um acordo de incidência parlamentar com o CDS-PP, insuficiente, ainda assim, para a maioria absoluta.