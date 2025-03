Eleições. Rádios já convidaram partidos para Debate da Rádio

A Renascença, a Antena 1, a TSF e a Rádio Observador já convidaram os partidos com assento parlamentar para o Debate da Rádio a ser feito no âmbito das eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de maio.

Para lá do tradicional debate alargado que opõe os líderes dos partidos com lugar na Assembleia República, as rádios convidaram o primeiro-ministro demissionário, Luís Montenegro, e o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, para um segundo debate.

Seria um frente a frente entre os líderes de PS e PSD - os dois homens mais prováveis de assumir o cargo de primeiro-ministro, na próxima legislatura.

As eleições legislativas foram marcadas para 18 de maio, pelo Presidente da República, depois da queda do Governo. Luís Montenegro e o seu Executivo caíram, depois do chumbo de uma moção de confiança, na terça-feira.

A Assembleia da República será, oficialmente, dissolvida entre 19 e 24 de março.