Governo justifica PPP com diminuição da qualidade e "graves falhas" dos hospitais públicos

O Governo justificou a decisão de avançar com parcerias público-privadas (PPP) com a diminuição da qualidade dos serviços médicos nos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira e Loures e com as "graves falhas" no Amadora-Sintra e Garcia de Orta.

"Relativamente às atuais unidades de saúde de Braga, Vila Franca de Xira e Loures, os contratos de gestão terminaram e a gestão clínica regressou ao SNS. Com isso, a qualidade dos serviços médicos prestados decaiu com um agravamento dos custos orçamentais", refere a resolução do executivo publicada hoje em Diário da República.

De acordo com o documento, que foi aprovado no Conselho de Ministros de 7 de março, o hospital Amadora-Sintra - que também foi uma PPP nos anos 90 - e o hospital Garcia de Orta, em Almada, "têm apresentado graves falhas na prestação de diversos serviços de saúde".

Na prática, a resolução aprovou o lançamento do processo para PPP nos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Loures, Amadora-Sintra e Garcia de Orta (Almada-Seixal), prevendo um comparador do setor público, um mecanismo usado para avaliar se uma PPP permite uma melhor relação custo-benefício em comparação com a prestação do mesmo serviço através do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Articular toda a capacidade instalada no sistema de saúde

Segundo a resolução, o comparador do setor público vai estabelecer um preço máximo, sendo apenas aceites as propostas para o mesmo nível de serviço abaixo dessa referência, sendo "assim evidente a poupança gerada pela opção de PPP, com evoluções claras na prestação dos serviços de saúde".