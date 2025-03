Caso das gémeas. Relatório proposto pelo Chega chumbado

O Parlamento rejeitou, esta terça-feira à tarde, o relatório preliminar da Comissão de Inquérito ao caso das gémeas apresentado pelo Chega.

Durante a reunião da Comissão Parlamentar, só os deputados do Chega votaram a favor, os restantes partidos votaram contra o corpo, as conclusões e as recomendações do documento de mais de 200 páginas apresentado pelo partido de André Ventura.

Ainda esta tarde, o relatório alternativo, apresentado pelo PSD e pelo CDS, vai ser votado.

Polémico relatório

Além de todas as audições que foram realizadas ao longo dos últimos 10 meses, o relatório que é apresentado neste caso pelo Chega (partido que forçou esta comissão parlamentar de inquérito) provocou polémica uma vez que o Chega apresentou o documento numa conferência de imprensa antes de ser votado.

O gesto levou os partidos da oposição a criticar o Chega, uma vez que foi lido como uma tentativa de "partidarizar" a comissão de inquérito e de culpar o presidente da República sem que o Parlamento se pronunciasse sobre o tema. Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda falou numa "golpada" do Chega e o PSD, através do deputado António Rodrigues, rejeitou responsabilidades de Marcelo Rebelo de Sousa neste caso.

[em atualização]