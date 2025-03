Eleições na Madeira. Sondagem dá vitória confortável ao PSD

O PSD pode vencer as eleições na Madeira com 38,4% dos votos, projeta a sondagem da Intercampus para o Jornal da Madeira e da rádio JM FM. Com um resultado semelhante, o partido pode, estima o mesmo estudo, eleger 24 deputados e garantir a maioria da Assembleia Legislativa Regional.

Neste barómetro, a margem de erro é de 3,5%. Por isso, o cenário aproxima-se da maioria absoluta para o PSD.

Em segundo lugar, surge o PS, com 16,7% das intenções de voto. Com este resultado, os socialistas poderiam eleger 10 deputados, caindo dos anteriores 11. O JPP segue em terceiro lugar, com 10,7% das intenções de voto e 6 deputados (menos dois dos que elegeu nas últimas eleições). O Chega, com 5,4% das intenções de voto, conseguiria eleger três deputados.

Estes quatro partidos apresentam uma queda das intenções de voto, quando considerados os resultados das últimas eleições regionais da Madeira, que aconteceram a 26 de maio de 2024.

Para fechar a Assembleia, que alberga 47 mandatos, CDS (agora fora da coligação com o PSD), IL, PCP e PAN conseguiriam, segundo a sondagem, eleger um deputado cada. De fora, ficavam o Bloco de Esquerda e o Livre.

A menos de uma semana das eleições, o estudo de opinião da Intercampus também regista 18% de indecisos, entre as 801 pessoas inquiridas.

Esta é a primeira e, apra já, a única sondagem realizada sobre as eleições que levam os madeirenses a votos no próximo domingo, 23 de março.