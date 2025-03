Madeira. Partidos desvalorizam sondagem que coloca Miguel Albuquerque à beira da maioria

Os partidos desvalorizam a sondagem publicada esta manhã pelo Jornal da Madeira e que coloca o PSD a vencer as eleições regionais do próximo domingo com um resultado próximo da maioria absoluta. Neste estudo da Intercampus, o partido socialista perde um deputado em relação às últimas eleições ficando com dez mandatos.

Esta manhã durante uma arruada no Funchal, o líder do Partido Socialista disse à Renascença que a sondagem não espelha o que todos os dias ouve nas ruas.

“Eu continuo com muita confiança e as pessoas manifestam que está na hora da mudança. Tenho a certeza de que este não será o resultado do próximo domingo”, diz Paulo Cafôfo.

O líder do Partido Socialista na Madeira lembra que, nas últimas duas eleições regionais, as sondagens enganaram-se e, apesar de darem uma vitória folgada ao PSD, os resultados das eleições mostraram precisamente o contrário.

Paulo Cafôfo tem a certeza de que os madeirenses querem a mudança e acredita que não vão escolher um “Presidente que é arguido e que a qualquer momento pode ser levado pela justiça”.

“O resultado destas eleições está nas mãos dos indecisos”, avisa Cafôfo, a três dias do fim da campanha eleitoral.

“Há um sentimento de fim de ciclo aqui na rua e todos os dias temos manifestações de apoio de pessoas que já não têm medo e que dizem que está na hora de votar no PS”, refere o líder socialista na Madeira.

Apesar da sondagem ser favorável ao PSD, Miguel Albuquerque não canta vitória e esta manhã na Ribeira Brava referiu que o importante é ir votar no domingo, porque “as sondagens não determinam eleições” e é importante “assegurar um governo com estabilidade para a Madeira”.

“Hoje em dia não vale a pena estarmos a inventar ficções. Não há milagres em política. É preciso perceber que não podemos estar em constantes convulsões. É necessário haver estabilidade, é preciso haver uma linha de rumo”, disse o líder do PSD Madeira e presidente do governo regional.

Segundo a sondagem do Jornal da Madeira, o Juntos pelo Povo também perde votos e três mandatos, descendo de nove para seis deputados.

Durante uma ação de campanha no Funchal, o líder do JPP Élvio Sousa, em declarações à Renascença, desvalorizou a sondagem e avisou que, na noite de domingo, as sondagens vão ser as únicas derrotadas da noite.

“Não é isso que nós sentimos no terreno, porque eu já tenho alguma experiência e já consigo sentir o pulsar. Portanto, poderá verificar uma certeza: um dos derrotados de domingo serão as sondagens”, diz Élvio Sousa.

A sondagem da Intercampus para o Jornal da Madeira publicada esta terça-feira indica que o PS, JPP e Chega perdem intenções de voto e elegeriam menos deputados do que no ano passado. Estudo aponta para 18% de indecisos e coloca o PSD de Miguel Albuquerque à beira da maioria absoluta.

Nesta sondagem, o PSD consegue eleger 24 deputados, o PS 10 e o JPP elege apenas 6 deputados. O Chega também é penalizado e consegue apenas 3 mandatos, A iniciativa Liberal, o CDS e o PAN elegem apenas um deputado. Nesta sondagem o PCP consegue eleger um deputado e regressar ao parlamento regional.