Novo Hospital de Sintra pronto e equipado. Regulador deverá dar parecer final em maio

A abertura do novo Hospital de Sintra, situado no Casal da Cavaleira, em Algueirão-Mem Martins, estava prevista para outubro do ano passado. A expetativa, agora, é que esteja em pleno funcionamento antes das eleições autárquicas previstas para setembro ou outubro.

É, pelo menos, a esperança manifestada pelo autarca de Sintra, Basílio Horta e pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos, que esta terça-feira visitaram as instalações da nova unidade hospitalar que começou a ser construída em 2021.

Trata-se, de resto, de um regresso, já que nas legislativas de 2024, a campanha de Pedro Nuno Santos já tinha passado pela construção do edifício, agora estando bastante mais adiantado, vendo-se apenas eletricistas aqui e ali a fazer testes de iluminação e algum material de construção civil ainda espalhado por algumas salas, onde já se vê diverso equipamento hospitalar montado, como camas ou material para fazer exames de TAC,

Trata-se de um investimento de 60 milhões de euros feito pela autarquia de Sintra e que o PS faz questão de mostrar como obra sua e que só ainda não arrancou por alegada culpa alheia.

Segundo Basílio Horta, já foi dado parecer da Proteção Civil às instalações, que a Renascença sabe que aconteceu a 19 de fevereiro. O autarca do PS espera agora pelo parecer final da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que tem 60 dias para confirmar a certificação, nomeadamente, do equipamento do hospital, o que deverá acontecer já em maio, o mês das eleições legislativas antecipadas.

Pedro Nuno Santos, na visita que fez esta terça-feira, apresentou o novo hospital como um exemplo da forma como Basílio Horta e o PS “gerem autarquias tendo possibilidades e condições financeiras para fazer este investimento”, provando em definitivo que campanha eleitoral está na rua.