Paulo Cafôfo, líder do PS Madeira: "Sou o que tem mais experiência em coligações na região"

Paulo Cafôfo diz que quem vai decidir o resultado das eleições de domingo são os indecisos “que nunca votam no PSD”. Em entrevista à Renascença, o líder do PS Madeira lembra que foi ele quem conseguiu em coligação vencer a câmara do Funchal e propõe agora um entendimento alargado de partidos da oposição, sem o Chega, para tirar o PSD do poder. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O candidato socialista fala num acordo alargado de governo ou acordos de incidência parlamentar, que vão começar a ser negociados ainda na noite das eleições, e avisa o representante da República que deve dar tempo aos partidos para encontrarem uma solução que dê estabilidade governativa à região.

Na campanha eleitoral sente nas ruas que os madeirenses estão cansados e podem no próximo domingo fazer aumentar a abstenção? Eu, sinceramente, acho que não, mesmo apesar destas eleições consecutivas, três em ano e meio. Talvez quando a moção de censura foi aprovada, houve esse sentimento, mas agora noto uma forte adesão às nossas ideias e às eleições, digo mesmo um entusiasmo no sentido de que vamos por um ponto final neste regime e na liderança do PSD. De Miguel Albuquerque… Sim, em três eleições há um denominador comum, que é precisamente Miguel Albuquerque. E isto acontece porque os casos de justiça onde ele é arguido em vários indícios de corrupção ativa e corrupção passiva. Mas são casos que envolvem metade do governo e até o secretário-geral do PSD Madeira. Foi isso que levou efetivamente a esta instabilidade, e enquanto ele não sair a instabilidade não passa, ou enquanto não for derrotado, como espero, agora nas urnas nestas eleições. E eu acho até engraçado, Albuquerque dizer que o PSD é sinal de estabilidade. Mesmo na hipótese de ele vencer as eleições, estaríamos perante uma situação em que a justiça virá, com certeza, levá-lo, e o governo iria cair novamente. As eleições antecipadas na Madeira ocorrem quando há também uma crise política no continente, com a queda de um Governo liderado pelo PSD, de Luís Montenegro. Essa crise vai ter impacto aqui na região? Sinceramente, eu acho que a crise que acontece a nível nacional não irá ter influência nestas eleições regionais. Os eleitores acabam por distinguir aquilo que se passa a nível nacional do que se passa cá.

Mas pode beneficiar o Partido Socialista? Há aqui um paralelismo que existe entre Miguel Albuquerque e Luís Montenegro, que é a falta de transparência. Miguel Albuquerque recusa-se a responder à justiça e Luís Montenegro, como se viu, numa fuga para a frente, em vez de aceitar a comissão parlamentar de inquérito, prefere arrastar o país para umas eleições antecipadas para não ter que responder às dúvidas sobre a sua empresa. Considera que esta é a oportunidade que o PS tem para derrotar o PSD que governa a região há quase 49 anos? Eu acho que esta é a vez do PS, porque não me parece que haja condições para uma maioria absoluta e julgo que estão criadas as condições, até por aquilo que nós sentimos na rua. Muitos militantes do PSD vêm ter comigo e dizem que vão votar no PS no domingo. Isso mostra a divisão que há no PSD, no seu entender? Sim, o PSD está dividido, aliás, como sabemos, o Miguel Albuquerque travou na secretaria um conselho regional extraordinário para convocar eleições internas, e, portanto, está claramente dividido, mas, enfim, esse é o problema deles. Vamos colocar o cenário de no próximo domingo nenhum partido conseguir a maioria para garantir a governabilidade. O PS e o JPP estão a construir desde já uma base de entendimento para um acordo de governo? O PS é um partido responsável, e como partido responsável estará sempre do lado das soluções, e nomeadamente de uma solução que garanta estabilidade e um governo duradouro.