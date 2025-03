Caso Spinumviva. ​Montenegro “disponibilíssimo” para esclarecer portugueses

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, promete tudo fazer para rapidamente satisfazer os eleitores que votaram AD, e se sentem insatisfeitos sobre os esclarecimentos que deu sobre o negócio da sua família.



De acordo com uma sondagem Expresso/SIC, será esse o caso de 40% dos eleitores que votaram na Aliança Democrática (AD).

Em Bruxelas, Luís Montenegro despiu o fato de primeiro-ministro, para dizer que espera reforçar a confiança dos portugueses nas eleições legislativas de 18 de maio.

“Àqueles que estão insatisfeitos, digo-lhes que tudo farei para que eles fiquem rapidamente satisfeitos”, começou por dizer o primeiro-ministro.

O chefe do Governo, derrubado por uma moção de confiança, garante estar “disponibilíssimo a continuar, como sempre, a esclarecer todas as portuguesas e portugueses sobre todos os assuntos que lhes interessam”.

Luís Montenegro espera esclarecer as dúvidas em torno da empresa familiar Spinumviva para que os eleitores possam tomar “conscientemente a melhor opção” nas eleições legislativas de 18 de maio.

“Apesar de estar aqui como primeiro-ministro, e não me ficar bem, esperando eu que a melhor opção seja reforçar a confiança que depositaram na AD nas últimas eleições legislativas”, referiu.

E é exatamente isso que Montenegro também espera das eleições regionais na Madeira, do próximo domingo: uma vitória de Miguel Albuquerque, candidato do PSD.

A Renascença perguntou ao primeiro-ministro se, apesar do processo judicial a envolver Luís Albuquerque, acredita na vitória do PSD? Na resposta, e sem referir o nome do presidente do governo regional, Luís Montenegro manifestou o desejo de uma “vitória robusta” do partido que lidera.