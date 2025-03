"Católicos não podem alhear-se" da política, defende patriarca de Lisboa

As declarações do patriarca de Lisboa surgem depois de ser questionado pela posição assumida por D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, que pediu aos diocesanos que se envolvam "nos partidos" e apelou a uma campanha eleitoral sem "assassinatos de caráter".

"São João Paulo II falava da civilização do amor e ela desenvolve-se e constrói-se através de uma ação participativa. E os cristãos, e concretamente os católicos, não podem alhear-se deste compromisso para com o bem comum, para com a coisa pública. É um alerta ", afirmou D. Rui Valério.

Sobre a reunião com Alexandra Leitão, o bispo de Lisboa revela que o tema das pessoas em situação de sem-abrigo, a falta de condições de habitação e os salários baixos estiveram em cima da mesa.

Alexandra Leitão destaca papel "inestimável" da Igreja. Abusos não foi tema

Também em declarações à Renascença, depois da audiência com o patriarca de Lisboa, Alexandra Leitão fala numa conversa "útil, simpática e introspetiva" e sublinha o papel que a Igreja tem na resolução de problemas graves na cidade de Lisboa.

"Em áreas como o apoio social, aos mais vulneráveis, é obviamente é parceiro inestimável. Seja qual for a força política que esteja à frente da Câmara Municipal de Lisboa não pode descurar e tem que fomentar essa parceria, é inestimável", vinca a candidata socialista à autarquia.

A candidata do PS à Câmara de Lisboa, e atual líder parlamentar dos socialistas, foi muito crítica quando saiu o relatório dos abusos de menores no seio da Igreja, e chegou a falar em "revolta e indignação" com a instituição. No entanto, Alexandra Leitão assegura que esse não foi um dos temas da reunião desta quinta-feira.

"Não, não, estivemos a falar sobre Lisboa essencialmente e sobre estes problemas da cidade de Lisboa, sim escrevi um artigo no Expresso sobre esse assunto, mas eu acho que boa parte da Igreja também já tem um pensamento muito estruturado sobre essa matéria, felizmente", responde Alexandra Leitão.

Já questionada sobre a intervenção de D. Américo Aguiar, Alexandra Leitão ressalva que não leu as declarações do bispo de Setúbal, mas vinca que "não vê qualquer problema" num "apelo genérico à elevação do discurso" durante a campanha.