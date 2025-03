Na Madeira, Miguel Albuquerque sai dos cartazes do PSD para as redes sociais

Este ano Miguel Albuquerque saiu dos cartazes do PSD. Na praça da autonomia, no centro do Funchal, estão lado a lado os cartazes do PSD, da CDU, com a fotografia de Edgar Silva, o PS com Paulo Cafôfo, mas o do PSD de fundo laranja diz apenas “Vota pela Madeira”.

Albuquerque saiu dos cartazes, mas está em pleno nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, na página oficial do PSD, mas também na sua página pessoal.

Diariamente, Miguel Albuquerque publica vídeos onde mostra a obra feita, faz campanha eleitoral criticando a oposição que acusa de apenas falar e conversar e não ter obra feita para mostrar ao eleitorado.

Albuquerque faz campanha, tem um podcast onde entrevista personalidades da região, mas no topo das visualizações estão as receitas.

“Entre os afazeres do dia a dia, voltei à cozinha. Preparei uma quiche e uma salada. Começo a encontrar tranquilidade nas experiências gastronómicas” escreve o líder do PSD Madeira e presidente do governo regional na publicação no Facebook que antecede o vídeo onde está de avental da escola hoteleira.

No terreno, Miguel Albuquerque divide o dia entre uma ação de campanha que é revelada aos jornalistas, outras sem anúncio à comunicação social e depois as várias ações como presidente do governo regional onde visita obras e até faz inaugurações.

A comissão Nacional de eleições já recebeu quase 40 queixas contra Miguel Albuquerque e uma delas refere-se à publicação de vídeos na pagina pessoal do líder do PSD nas redes sociais.