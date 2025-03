PS (de novo) à procura de candidato para Cascais. Siza Vieira coloca-se fora da corrida autárquica

O PS está, de novo, à procura de um candidato para a Câmara de Cascais, havendo já contactos das estruturas a decorrer para encontrar uma alternativa a Marcos Perestrello, que, como avançou o jornal Expresso, decidiu desistir da corrida preferindo manter-se como candidato a deputado à Assembleia da República.

O ex-ministro da Economia Pedro Siza Vieira terá sido um dos nomes que o PS já ponderou para a corrida a Cascais e que não desagrada às estruturas locais, mas o próprio, em declarações à Renascença, já afastou essa hipótese, garantindo que não é candidato “a nada” e que a possibilidade é “totalmente especulativa”.

O processo autárquico de Cascais está a ser gerido pela direção nacional do PS em articulação com a distrital de Lisboa e a concelhia de Cascais, que pretendem apostar numa solução “igualmente boa” em alternativa a Marcos Perestrello.

O vice-presidente da Assembleia da República e secretário nacional do PS nunca foi anunciado como candidato oficial, mas era o preferido da concelhia e da distrital, tendo sido dado como certo na corrida a Cascais, como a Renascença avançou. Os socialistas procuram agora uma figura nacional ou local para tentar recuperar uma câmara que, nos últimos anos, tem sido consecutivamente ganha pelo PSD.

Há contactos que estão a ser feitos pela estrutura local do PS de Cascais, que tem o objetivo, sabe a Renascença, de fechar o processo da candidatura autárquica antes de as atenções se concentrarem na campanha para as eleições legislativas convocadas para 18 de maio.

Com o social-democrata Carlos Carreiras a atingir o limite de mandatos, o PS tem a oportunidade de tentar conquistar uma câmara que lhe escapa há vários anos, mas entrou em contrarrelógio. “O problema é ter uma candidatura no terreno”, admite um dirigente local.