BE vota primeiros candidatos às legislativas no domingo

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, indicou esta sexta-feira que os cabeças de lista do partido às legislativas antecipadas estão a ser aprovados pelas assembleias distritais regionais e os primeiros nomes serão votados na Mesa Nacional de domingo.

"O BE vai ter uma reunião no dia 23, no domingo, da Mesa Nacional do Bloco. Nessa reunião vamos ter oportunidade de debater questões importantes da campanha e aprovar os primeiros candidatos que estão neste momento a ser debatidos e aprovados pelas assembleias regionais e, portanto, deixaremos correr esse processo normalmente", afirmou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas no Funchal, à margem de uma ação de campanha para as eleições regionais antecipadas na Madeira, que decorrem também no domingo.

Questionada se é uma boa solução fundadores do BE encabeçarem as listas às legislativas de 18 de maio, hipótese que, segundo noticiou o Expresso, está a ser pensada, a coordenadora bloquista insistiu que os cabeças de lista dos vários distritos serão votados na mesa nacional do partido.

"Acho que é justo deixar que esse processo ocorra nas respetivas distritais do partido, que irão escolher os seus cabeças de lista e, depois de votados na mesa nacional, serão apresentados ao país", referiu.