Castro Almeida: "O Chega é um partido muito desnorteado"

A AD rejeita qualquer possibilidade de formar Governo com o apoio do Chega, garante à Renascença o ministro Adjunto e da Coesão Territorial.

Questionado sobre eventuais cenários após as eleições de 18 de maio, Manuel Castro Almeida insiste naquilo que “Luís Montenegro já disse claramente: não é não”, tal como nas eleições de 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“O Chega tem mostrado ser um partido muito desnorteado, muito inconstante e, por outro lado, as pessoas também vão vendo que o Chega cresceu muito no Parlamento, mas será que isso influenciou assim tanto a vida política? Não me parece”, acrescenta o ministro, já depois de, também na Renascença, o social-democrata Duarte Pacheco ter admitido a possibilidade de uma nova geringonça de direita que inclua o partido de André Ventura, caso o PS não viabilize um executivo minoritário.