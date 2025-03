Gonçalo da Câmara Pereira “disponível” para coligação com PSD. Caso Spinumviva não tem “problema nenhum”

Gonçalo da Câmara Pereira admite integrar uma nova Aliança Democrática (AD) para as eleições legislativas antecipadas de maio. A partir de segunda-feira, o presidente do Partido Popular Monárquico (PPM) irá entrar em contacto com o PSD para avaliar qual é a possibilidade de renovar a coligação.

Numa curta entrevista à Renascença, durante uma viagem a caminho de Aveiro para assinar um acordo de coligação com a AD para as autárquicas naquele concelho, Gonçalo da Câmara Pereira desvaloriza o caso que envolve Luís Montenegro e a empresa da família. “Não tem problema. É uma coisa que, a mim, não me afeta”, diz o líder partidário.

Crítico das posições da Iniciativa Liberal, Gonçalo da Câmara Pereira não afasta, contudo, a necessidade de o PSD ter de vir a precisar dos liberais para formar maioria no Parlamento. Mas avisa: “Desde que não venham chocar com os nossos valores”.

Está disponível para fazer, de novo, parte da coligação AD? Já foram feitos contactos nesse sentido com o PSD?

Ainda não temos contactos nenhuns, porque estou preocupado aqui com as eleições da Madeira. Vou começar, a partir de segunda-feira, com as démarches para irmos a eleições, seja em coligação com a AD, manter a AD, seja irmos sozinhos, não temos qualquer problema. Nunca seremos um fator de desestabilização da sociedade, isso é que para nós é mais importante. Não procuramos lugares, mas procuramos influenciar, talvez, o programa. Vamos ver se os nossos parceiros de coligação querem manter a AD, se não querem e se querem integrar dentro do programa parte do nosso programa, influenciar também o programa da AD.

E o PPM está disponível para isso?

Nós estamos sempre disponíveis para criar estabilidade e se acharem que vale a pena o PPM estar nessa coligação, nós estaremos. Não temos problemas, não procuramos lugares. Não há dúvida nenhuma que Portugal precisa de estabilidade, neste momento. Os portugueses andam desmoralizados com tudo o que se está a passar, mas isso também se deve ao fator de desestabilização permanente do Presidente da República.

Em oito anos foi um fator de desestabilização, de instabilidade. Temos que pôr as culpas também em quem é responsável por chegar a este estado. humano.