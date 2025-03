Milhares de cidadãos estrangeiros registados na mesma morada indiciam "exploração laboral e humana"

No primeiro trimestre deste ano, a AIMA começou a notificar por correio os imigrantes que tinham feito a manifestação de interesse e viram o seu processo de regularização rejeitado.

Por isso, "quando vemos sinais de comportamentos que podem ser desadequados, em que os seres humanos são tratados de forma desadequada ou vivem em condições desumanas, as autoridades portuguesas devem atuar e foi isso que nós fizemos", acrescentou.

"O aparelho legal português, relativamente às permissões depois da entrada, depois do fecho da manifestação de interess e [um recurso jurídico que permitia a regularização de estrangeiros sem vistos de trabalho], melhorou muito" , mas "estamos num esforço permanente e admito que, também no contexto dos próximos meses, possamos discutir mais algumas medidas", explicou o ministro.

Nas últimas semanas, tem sido notícia vários casos de cartas para cidadãos estrangeiros que tinham a residência na mesma morada , o que motivou a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) a levar essas situações às autoridades, por ordem do Governo.

Os vídeos partilhados nas redes sociais de "umas dezenas largas de cartas para a mesma morada" deveram-se ao fim do processo administrativo, mas também "por causa do tal descontrolo das portas escancaradas" que, segundo Leitão Amaro, existia no passado.

"Foram tudo situações que se acumularam antes" e correspondem a moradas antigas, referentes aos anos de 2022 e 2023, explicou Leitão Amaro, falando aos jornalistas à margem da conferência "Família, Imigração e Discriminação", organizada pela Confederação Nacional das Associações de Família (CNAF).

Quando tomou posse, o país tinha 440 mil processos pendentes de regularização, a maioria referente a pedidos de manifestação de interesse, a que se somava a renovação dos vistos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na ordem dos 220 mil, além de 40 mil casos de atraso nos vistos de investimento.