Montenegro diz que "foi o mais escrutinado de sempre"

Luís Montenegro disse acreditar no " discernimento do povo português para compreender tudo aquilo que sejam os fatores que contribuem para a sua decisão".

Repetiu que a sua obrigação é esclarecer as portuguesas e os portugueses sobre o que é que quer para o futuro de Portugal - um país que paga menos impostos, que paga melhor salários, que está a resolver os problemas estruturais da saúde, que oferece futuro aos seus jovens, é um país que tem políticas públicas integradas, como, por exemplo, o plano hoje apresentado para as florestas.

"É isso que eu vou fazer na campanha sem embargo de estar disponível para esclarecer tudo aquilo que for necessário", frisou.

"Vai ter que perguntar à sociedade"



O jornal Expresso avançou esta sexta-feira que a Spinumviva esteve 18 meses a faturar sem registo na Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Questionado pelos jornalistas, Luís Montenegro afirmou que já não estaria na empresa nessa altura.

“Não sei a que é que se está a referir, mas presumo que seja relativamente a um período em que eu já não estava na sociedade. Vai ter que perguntar à sociedade”, respondeu o primeiro-ministro.

A crise política teve início em fevereiro com a publicação de uma notícia, pelo Correio da Manhã, sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, Spinumviva, detida à altura pelos filhos e pela mulher, com quem é casado em comunhão de adquiridos, - e que entretanto passou apenas para os filhos de ambos - levantando dúvidas sobre o cumprimento do regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos e políticos.

Depois de mais de duas semanas de notícias - incluindo a do Expresso de que a empresa Solverde pagava uma avença mensal de 4.500 euros à Spinumviva - de duas moções de censura ao Governo, de Chega e PCP, ambas rejeitadas, e do anúncio do PS de que iria apresentar uma comissão de inquérito, o primeiro-ministro anunciou a 05 de março a apresentação de uma moção de confiança ao Governo.

O texto foi rejeitado com os votos contra do PS, Chega, BE, PCP, Livre e deputada única do PAN, Inês Sousa Real. A favor estiveram o PSD, CDS-PP e a Iniciativa Liberal.