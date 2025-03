"Não me vai ouvir pedir nunca uma maioria absoluta", afirma Hugo Soares

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD e secretário-geral dos social-democratas, rejeita pedir maioria absoluta durante a campanha para as eleições legislativas de 18 de maio.

Durante o São Bento à Sexta, programa de política semanal da Renascença - onde debateu com Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS - Hugo Soares, um dos homens mais próximos de Luís Montenegro, admite que a estabilidade política é importante, mas acredita que são os partidos que a têm de dar nesta altura.

"Estou mesmo muito tranquilo relativamente a esta campanha eleitoral. Não me ouvir pedir nunca uma maioria absoluta. Evidentemente o país precisa de estabilidade política, disso não há dúvidas, ela pode ser alcançada de várias formas, nomeadamente com a responsabilidade dos partidos da oposição, que, como se viu, não aconteceu", afirma o líder da bancada do PSD.