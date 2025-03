Paulo Raimundo volta a encabeçar lista da CDU por Lisboa, Bernardino Soares por Beja

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai voltar a encabeçar a lista da CDU pelo círculo eleitoral de Lisboa nas legislativas de maio, anunciou esta sexta-feira a coligação, que avança com Bernardino Soares como "número um" por Beja.

Esta é a segunda vez em que Paulo Raimundo vai a eleições legislativas como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, depois de ter sido eleito pela primeira vez deputado em 2024 nessa mesma posição.

A CDU (coligação integrada por PCP e PEV) anunciou também os cabeças de lista em dez círculos eleitorais, entre os quais Bernardino Soares, que irá ser o "número um" da coligação em Beja.

Presidente da Câmara Municipal de Loures entre 2013 e 2021 e líder parlamentar do PCP entre 2001 e 2013, Bernardino Soares tinha encabeçado a lista da CDU no círculo eleitoral de Santarém nas últimas legislativas, não tendo alcançado a eleição.

Nas últimas legislativas, tinha sido o então deputado João Dias a apresentar-se a legislativas como cabeça de lista por Beja, mas não conseguiu ser eleito por cerca de 1.400 votos, a primeira vez na história da democracia portuguesa em que a CDU não conseguiu eleger neste círculo eleitoral. João Dias é atualmente candidato à Câmara Municipal de Serpa nas autárquicas de outono.

Neste primeiro lote de candidatos divulgados pela CDU, figura também o atual deputado Alfredo Maia, que volta a ir a legislativas como cabeça de lista no Porto, à semelhança do que já tinha acontecido em 2024. Nessa ocasião, Alfredo Maia tinha sido o único representante da CDU eleito no Porto, com 2,36% dos votos.

Na nota biográfica divulgada pela coligação, refere-se que Alfredo Maia, jornalista, foi membro do Conselho de Redação do "Jornal de Notícias" e do "Primeiro de Janeiro", além de ter sido igualmente dirigente do Sindicato dos Jornalistas. Foi deputado nas últimas duas legislaturas.

Em Santarém, círculo no qual a CDU elegeu deputados pela última vez em 2019, a coligação escolhe desta vez Inês Santos, que se vai estrear como cabeça de lista em legislativas. Inês Santos sucede assim como "número um" por Santarém a Bernardino Soares (2024) e a António Filipe (que foi encabeçou a lista por Santarém desde 2009, com exceção de 2024, em que foi eleito como "número dois" por Lisboa).

De acordo com a nota biográfica da CDU, Inês Santos, com 40 anos, é operária industrial, membro do Comité Central do PCP e delegada do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabaco (SINTAB).