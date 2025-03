Personalidades do PSD unem-se em associação de apoio a Gouveia e Melo para Presidente

Uma associação cívica foi oficialmente lançada esta sexta-feira com o intuito de dar "o conforto necessário" ao almirante Henrique Gouveia e Melo para avançar com uma candidatura às presidenciais e que conta com o apoio de várias personalidades do PSD.

Designada "Honrar Portugal", numa referência ao artigo de opinião escrito por Gouveia e Melo no jornal Expresso em fevereiro, que tinha como título "Honrar a Democracia", a associação está ligado ao "Movimento Gouveia e Melo Presidente", que o almirante tinha pedido, na semana passada, para ser registado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Entre os apoiantes desta associação, estão o ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, o ex-ministro da Administração Interna Ângelo Correia, o ex-líder parlamentar social-democrata Adão Silva, os presidentes das câmaras de Cascais, Carlos Carreiras, e de Oeiras, Isaltino Morais, ou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros António Martins da Cruz.

É ainda apoiada pelo antigo líder do CDS Francisco Rodrigues dos Santos, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada Melo Gomes, o ex-presidente da Câmara de Cascais António Capucho, o conselheiro nacional do PSD André Pardal ou o ex-Diretor-Geral da Saúde Francisco George.

Em declarações à agência Lusa, Catarina Santos Cunha, vereadora na Câmara Municipal do Porto e uma das fundadoras da associação, indicou que a iniciativa surgiu "de uma forma espontânea e pela vontade de cidadãos independentes e de diferentes quadrantes que acreditam que o almirante Gouveia e Melo é a pessoa certa para liderar o país".

"Estamos a falar de alguém com coragem, com sentido de missão e capacidade de unir os portugueses em torno de valores fundamentais como a liberdade, a solidariedade e a responsabilidade", afirmou Catarina Santos Cunha, que frisou que se vivem momentos desafiantes a nível internacional.

"Achamos que [o almirante] tem, através do que já liderou e mostrou, a capacidade, o rigor, o equilíbrio e o espírito de serviço que é necessário nestes momentos tão desafiantes que estamos a viver, quer nacionais, quer internacionais", referiu.

"Muito honrado com este movimento da sociedade civil"



Num comunicado divulgado pela associação, Gouveia e Melo diz-se "muito honrado com este movimento da sociedade civil", por considerar que "a cidadania ativa é essencial numa sociedade democrática".

"A todos os que integram o movimento, mas também às muitas portuguesas e portugueses que diariamente se dirigem a mim com manifestações de simpatia e carinho, deixo o meu profundo e sincero agradecimento," lê-se.

Para marcar formalmente o seu lançamento, a associação divulgou hoje o seu "site" oficial na Internet e, no sábado, para assinalar o Dia Mundial da Água, vai organizar a sua primeira iniciativa, num evento de "rafting" em Arouca que contará com a presença de Henrique Gouveia e Melo.

A ideia da associação, segundo disse à Lusa Catarina Santos Cunha, é ir organizando eventos, designadamente debates, para levar "o almirante a conhecer as pessoas que estão do lado dele" e incentivá-lo a entrar na corrida ao Palácio de Belém.

"Para além de querermos criar um espaço de debate, de mobilização e apoio à sua candidatura, queremos levá-lo a ter o conforto necessário para avançar, de facto, com uma candidatura à Presidência da República", disse.

Catarina Santos e Cunha rejeitou que o facto de Gouveia e Melo apoiar esta associação possa ser encarado como uma garantia de que venha efetivamente a candidatar-se às presidenciais.

"Responde-nos exatamente como responde publicamente, que está na sua ponderação e tomará a decisão quando entender que é a altura certa", disse.

Entre os fundadores, estão personalidades como a constitucionalista Teresa Violante, o presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing, Carlos Sá, o diretor do museu Madame Tussaud de Nova Iorque, Tiago Mogadouro, ou o antigo comandante-geral da Polícia Marítima, João Dores Aresta.