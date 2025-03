Sondagem com recorde de indecisos. Quase 40% não sabem em quem votar

A grande maioria dos portugueses acredita que as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio poderiam ter sido evitadas e as culpas são partilhadas em igual parte pelo Governo de Luís Montenegro e a oposição do PS e Chega.

Na sondagem do ICS e ISCTE para a SIC e o Expresso estão espelhadas mais dúvidas do que certezas: quando questionados sobre em quem votariam se as eleições fossem hoje, a opção mais escolhida não foi qualquer partido, mas sim o "não sei ".

Os indecisos registaram 39% das intenções de voto - a percentagem mais alta numa sondagem em Portugal desde pelo menos 2016, segundo os dados a que a Renascença teve acesso -, enquanto a AD, com 20%, fica à frente do PS, que tem 15%. Continua o empate técnico nesta sondagem, mas a percentagem de indecisos é tão grande que, mesmo se não houvesse, seria impossível atribuir a vitória à coligação de PSD e CDS.

A sondagem com maior percentagem de indecisos nos últimos 10 anos foi uma divulgada em janeiro de 2021, com 32% de inquiridos que não sabiam em quem votar.

Antes deste inquérito, na Sondagem das Sondagens da Renascença, a AD liderava a intenção de voto com 29,3% contra 28,6% do PS, com ambos em empate técnico.