Últimos apelos ao voto em nome da estabilidade política na Madeira

O Mercado dos Lavradores no Funchal é o ponto de encontro de várias campanhas. Esta manhã de sexta-feira, a coligação Força Madeira que integra o PTP, MPT e RIR dá música a quem passa enquanto a caravana do PSD entregue baralhos de cartas, canetas e blocos de notas.

“Acho que o PSD continua a ser um às, eu nunca perdi nenhuma eleição, pode ser que perca esta”, diz Miguel Albuquerque questionado sobre que carta é deste baralho eleitoral

Miguel Albuquerque insiste no apelo ao voto no PSD porque garante que é o único partido que consegue dar estabilidade à região e já deu provas dadas com obra feita.

“Considero que sou o grande fator de estabilidade na Madeira (…) São duas eleições seguidas devido ao sentido de irresponsabilidade da oposição que sofre de narcisismo de poder” diz Miguel Albuquerque questionado sobre o processo na justiça em que é suspeito de corrupção.

A campanha do PSD continua esta sexta-feira por mais outras cidades da ilha, o Partido Socialista fica pelo Funchal e encerra a campanha com um comício.

De manhã, Paulo Cafôfo regressou à Rua Fernão de Ornelas, passou pelas mesmas esplanadas e ouviu quem lhe garantisse o voto no próximo domingo.

O líder do PS Madeira acredita que vai ter um bom resultado que permita construir uma alternativa ao PSD de Miguel Albuquerque e já escolheu o JPP, como a primeira força política a quem vai ligar no domingo à noite.

“O primeiro partido que vou contactar será o JPP. Eu diria que será, a seguir ao PS, o partido com maior votação. E, se assim for, obviamente irei seguir essa vontade popular”, declarou Paulo Cafôfo aos jornalistas, no Funchal.

Questionado sobre se o JPP ficar à frente do PS no próximo domingo, se equaciona uma coligação liderado pelo partido de èlvio Sousa, Paulo Cafôfo não acredita que tal aconteça.

“Eu acredito que vamos liderar uma solução governativa no domingo” refere o líder do PS Madeira.

Esta sexta-feira de manhã, Mariana Mortágua juntou-se aos candidatos do Bloco de Esquerda às regionais da Madeira, liderados por Roberto Almada e percorreu as ruas da baixa da cidade.

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera que a voz do Bloco no parlamento é essencial para baixar o preço das casas e das rendas.

“É preciso apelar ao voto de toda a gente e dizer com muita clareza: um voto muda tudo. Um voto elege um deputado, um voto faz uma maioria, um voto elege deputados do BE, um voto pode baixar a renda e o preço das casas, é para isso que conta esta campanha, cada voto faz toda a diferença”, afirmou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas no Funchal, no início de uma arruada pelo centro da cidade.

Ainda pelo Funchal a Iniciativa Liberal contou esta manhã com a presença do eurodeputado João Cotrim Figueiredo.

A Iniciativa Liberal elegeu um deputado à assembleia regional, mas nesta eleição o candidato é Gonçalo Maia Camelo, o novo coordenador do partido na Madeira.

Em declarações à Renascença, Gonçalo Maia Camelo diz quer ser parte da solução de estabilidade, mas afasta entendimentos com Miguel Albuquerque.

“Nunca viabilizaremos um governo de esquerda, mas a Madeira não pode ficar sem governo. No entanto, um governo com Miguel Albuquerque não pode merecer o nosso apoio” refere o candidato liberal.