Gouveia e Melo remete decisão sobre candidatura para depois das legislativas

O ex-chefe do Estado Maior da Armada Gouveia e Melo remeteu para depois das eleições legislativas a decisão sobre uma eventual candidatura às Presidenciais para não contribuir com aquilo que considerou ser um ruído desnecessário.

Gouveia e Melo aproveitou as comemorações do Dia Mundial da Água para conviver com as pessoas deste movimento cívico que vai promover a concretização da sua candidatura à Presidência da República e dar um sinal da importância do interior do país e das atividades que aqui se desenvolvem.

Questionado sobre esta associação e as pessoas que a integram, Gouveia e Melo disse estar muito agradecido aos portugueses que o apoiam, adiantando que não faz qualquer tipo de discriminação sobre quem o apoia.

"Eu não controlo as pessoas que me podem apoiar ou não. As pessoas apoiam-me de forma independente. Eu aceito todos os apoios. Não faço discriminação. Não quero é que organizações me apoiem. Quero que sejam as pessoas a apoiar-me e quando isso acontece fico contente", referiu.

Sobre uma eventual candidatura a Belém, o almirante limitou-se a dizer que não quer tirar o foco das legislativas, remetendo uma decisão para depois das eleições.

"Depois das eleições assumirei a posição que acho que acho que devo assumir na altura e serei mais claro do que sou agora, porque o meu papel neste momento é esperar pelas eleições legislativas", afirmou, defendendo que o que é importante nesta fase para os portugueses é "retornarmos a um Governo que tenha capacidade de governar com credibilidade e que resolva os problemas urgentes do dia-a-dia".

Gouveia e Melo ia participar numa atividade de "rafting" no rio Paiva, em Arouca, mas devido à falta de condições de segurança, esta atividade foi substituída por uma caminhada até à ponte suspensa e aos passadiços do Paiva.

Esta seria a primeira experiência de "rafting" do almirante que prometeu voltar quando houver melhores condições para participar nesta atividade de aventura.

Entre os participantes estava o empresário Mário Ferreira que assumiu apoiar uma eventual candidatura de Gouveia e Melo a Presidente da República por entender que se trata da pessoa certa para o cargo.

"É um homem idóneo, determinado e com o perfil certo para o cargo", afirmou o dono da Douro Azul e da TVI.