Legislativas. Gouveia e Melo teme aumento de abstenção devido a calendário eleitoral intenso

Citando o ditado popular que diz que não adianta chorar sobre o leite derramado, o almirante disse que agora é preciso olhar para as eleições legislativas que se avizinham.

"A abstenção significa que há um conjunto elevado de portugueses que não acha útil ir demonstrar a sua opinião no processo democrático e isso de alguma forma mostra alheamento e desinteresse desse processo democrático. Esse desinteresse é muito preocupante para todos nós", afirmou.

Gouveia e Melo admitiu haver algum descontentamento no processo democrático, tendo em conta o "alheamento que a população vai tendo de forma gradual das próprias eleições", adiantando que é preciso evitar isso para que a democracia não seja pouco representativa.

"Pode acontecer. De facto eleições muito repetidas acabam por também saturar a própria população", disse o almirante, durante a primeira iniciativa da associação Honrar Portugal, em Arouca, no distrito de Aveiro.

O ex-chefe do Estado Maior da Armada Gouveia e Melo disse temer que o facto de haver três eleições em poucos meses (legislativas, autárquicas e presidenciais) possa contribuir para um aumento da taxa de abstenção.

Em entrevista à Renascença, o antigo Chefe do Esta(...)

Gouveia e Melo participou este sábado na primeira iniciativa da associação cívica Honrar Portugal, que foi constituída para promover a concretização da sua candidatura a Presidente da República.

Entre os apoiantes desta associação, estão o ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, o ex-ministro da Administração Interna Ângelo Correia, o ex-líder parlamentar social-democrata Adão Silva, os presidentes das câmaras de Cascais, Carlos Carreiras, e de Oeiras, Isaltino Morais, ou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros António Martins da Cruz.

É ainda apoiada pelo antigo líder do CDS Francisco Rodrigues dos Santos, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada Melo Gomes, o ex-presidente da Câmara de Cascais António Capucho, o conselheiro nacional do PSD André Pardal ou o ex-Diretor-Geral da Saúde Francisco George.