Legislativas. Mariana Mortágua lidera lista do BE por Lisboa, Fabian Figueiredo em segundo

A coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua, vai voltar a encabeçar a lista do partido por Lisboa nas eleições legislativas antecipadas de maio, seguida do atual líder parlamentar, Fabian Figueiredo.

Estes nomes constam da proposta aprovada esta noite pela assembleia distrital de Lisboa do BE, à qual a agência Lusa teve acesso, que terá que ser ratificada pela Mesa Nacional de domingo, órgão com o poder para decidir o primeiro quinto dos candidatos nos círculos com mais de três deputados.

Economista, 38 anos, Mariana Mortágua lidera o partido desde maio de 2023 e assumiu pela primeira vez o lugar de deputada em 2013, a meio de uma legislatura, em substituição de Ana Drago. Na altura, esta decisão foi criticada por um conjunto de militantes já que Mariana Mortágua estava em 14.º na lista, mas foi justificada pela direção pelos conhecimentos em economia, necessários ao grupo parlamentar.

É a cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa desde as legislativas de 2015, tendo sucedido ao ex-coordenador Francisco Louçã nesse lugar.

Fabian Figueiredo, sociólogo, tem 36 anos e durante a última legislatura assumiu o cargo de líder da bancada do BE na Assembleia da República.

Volta a ser o número dois desta lista, à semelhança das legislativas do ano passado, lugar que em 2022 tinha sido ocupado por Pedro Filipe Soares, ex-líder parlamentar bloquista.

Em terceiro lugar, surge Andreia Batista, 24 anos, estudante, e logo depois Ackssana Silva, 32 anos, socióloga e dirigente da Mesa Nacional do BE, órgão máximo entre convenções.

Jorge Costa, dirigente do núcleo duro do partido, ex-deputado e jornalista, 49 anos, surge em quinto lugar, depois de no ano passado ter regressado às listas em terceiro lugar por Lisboa.

Segue-se Leonor Rosas, 25 anos, dirigente e deputada municipal na capital.

Shahd Wadi, 42 anos, investigadora palestiniana, aparece em sétimo lugar na lista como independente. A académica já participou em ações do partido, nomeadamente nas eleições europeias do ano passado, alertando para a causa palestiniana, uma das bandeiras do BE.

Alfredo Martinho, 47 anos, assistente de bordo da Comboios de Portugal, Cristina Pereira, 50 anos, que trabalha nos serviços da Câmara Municipal de Lisboa e Tânia Russo, 43 anos, médica e dirigente da Mesa Nacional, estão entre os primeiros dez candidatos bloquistas em Lisboa.

Em 20.º lugar surge Helena Figueiredo, dirigente da Mesa e também subscritora da moção "S", opositora à da direção de Mariana Mortágua na próxima Convenção Nacional, cujo processo está suspenso devido à crise política.

Fora da lista desta vez ficaram nomes como o de Anabela Rodrigues e Carolina Serrão, que este ano já avançaram para a corrida eleitoral das autárquicas -- a primeira bloquista candidata à Câmara Municipal da Amadora, e a segunda à autarquia de Lisboa.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o BE elegeu cinco deputados, dois por Lisboa (Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo), e foi a quinta força política mais votada com 4,36 % dos votos a nível nacional.

De acordo com os estatutos do BE, compete à Mesa Nacional, sob proposta das assembleias distritais e regionais e da Comissão Política, decidir sobre "a primeira candidata ou candidato das listas à Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais, no caso de círculos com até três deputadas ou deputados, e sobre o primeiro quinto de candidatas e candidatos nos restantes círculos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na semana passada, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.

