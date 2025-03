PCP acusa PS e PSD pelo "retrocesso da cidade" de Lisboa

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acusou este sábado PS e PSD de serem os responsáveis pelo "retrocesso da cidade" de Lisboa, considerando que a autarquia, como o Governo, está bem equipada em termos de propaganda.

Lisboa é "uma cidade que vive da propaganda", disse o responsável, acrescentando: "Não sei se é o Governo central que aprendeu a técnica da propaganda com a Câmara Municipal, ou se é a Câmara Municipal que vive também no espelho daquilo que é a propaganda do Governo central".

A verdade é que, frisou o líder comunista, têm boas equipas e devem gastar "rios de dinheiro", mas o problema é que com a propaganda a "vida das pessoas continua a andar para trás".

Paulo Raimundo falava no Centro Cultural de Carnide, no final de um encontro da CDU de Lisboa "Pelo direito à cidade", na qual participou também João Ferreira, candidato da coligação à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas.

Depois de várias intervenções a apontarem os principais problemas da cidade, o secretário-geral do PCP salientou que na base desses problemas estão as gestões conduzidas pelos socialistas e pelos social-democratas.