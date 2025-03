Apesar de "aborrecidos" com tantas eleições, os madeirenses estão a votar este domingo

“As pessoas falam muito que está sempre a votar e eu não tenho problema nenhum em vir votar as vezes que for preciso, desde que o povo mande e seja o voto correto”, diz Miguel Pestana à Renascença .

Noutra freguesia do concelho Santa Cruz, o Caniço, tem mais de 20 mil habitantes. À porta da escola primária onde estão várias mesas de voto, na paragem do autocarro, há quem esteja cansada de tantas eleições.

“Algumas pessoas já antes da missa vieram votar, agora está a ocorrer a missa, mas depois irá acontecer novamente nova afluência”, diz Igor Fernandes que fala em perto de mil eleitores nestas assembleias de voto da freguesia do concelho de Santa Cruz onde vota o líder do Juntos pelo Povo (JPP), o terceiro partido da região. Élvio Sousa escolheu votar perto do meio-dia, a hora em que a missa de domingo acaba.

Pelos altifalantes colocados na torre da Igreja escuta-se a missa de domingo na freguesia de Gaula. No salão paroquial estão colocadas quatro mesas de voto e desde as 08h00, quando abriram as urnas, que ainda não se parou. Igor Fernandes está numa das mesas e diz à Renascença que, mesmo antes da missa, que está a decorrer naquela altura, já muitos tinham exercido o direito de voto.

Líderes partidários esperam boa afluência

Durante a manhã votaram os principais líderes partidários regionais e todos pediram para que ninguém fique em casa este domingo.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna, a afluência às urnas até ao meio dia foi de 22,10%, superior à registada nas ultimas eleições, de maio do ano passado onde à mesma hora a afluência foi de 20,22%, próxima dos 20,98% de 2023 e dos 20,97% registados em 2019.

Nova atualização da afluência será revelada às 17h00, com a afluencia até às 16h00.



O líder do PS Madeira votou cedo para apelar a que "todos venham votar". Paulo Cafôfo diz que este domingo é uma dia de "decisões" em que "ninguém pode ficar de parte".

Já o líder do JPP votou ao fim da manhã na freguesia da Gaula, concelho de Santa Cruz. Élvio Sousa espera que as pessoas "não fiquem em casa".

“O voto é importante e recordo que Jean-Paul Sartre dizia que ‘agir é modificar a figura do mundo’. Portanto, a ação do voto é também contribuir para uma melhoria do nosso mundo e, portanto, da nossa Região Autónoma da Madeira”, disse Élvio Sousa, citando o filósofo francês.



Já Miguel Albuquerque votou às 13 horas na escola da Ajuda no Funchal e disse esperar ter uma "noite tranquila". Apesar de reconhecer que as pessoas estão cansadas de eleições, o líder do PSD e presidente do governo regional acredita que os madeirenses não vão ficar em casa.

“É preciso aproveitar a democracia. A gente só dá valor às coisas que perdemos. O povo é que determina quem governa”, acrescentou ainda o cabeça de lista do PSD-Madeira que se diz preparado para todos os cenários pós eleitorais.

"Estou preparado para qualquer cenário, o que vai detreminar o cenário é a votação dos eleitores, e depois fazemos a leitura que temos de fazer" garantiu.

Miguel Albuquerque, O líder do CDS José Manuel Rodrigues e o líder regional da Iniciativa Liberal Gonçalo Maia Camelo votam na freguesia de São Martinho, a maior da região autónoma e a freguesia decisiva para as contas das eleições regionais.