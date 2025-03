Cafôfo assume derrota do PS na Madeira e mantém-se como líder

O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, reconheceu este domingo a derrota nas legislativas regionais, afirmando que depois das autárquicas deste ano irá "abrir um processo para a liderança" da estrutura partidária.

"Até lá, o partido tem de estar focado nos desafios eleitorais e, por isso, eu, com toda a responsabilidade, irei liderar o partido", afirmou Cafôfo, que falava na sede da estrutura partidária, no Funchal, e foi nestas eleições, pela terceira vez, cabeça de lista socialista (depois de 2019 e 2024).

O PSD venceu as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, com 43,43% dos votos, novamente sem maioria absoluta, elegendo 23 dos 47 deputados do parlamento do arquipélago.

De acordo com os resultados oficiais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o JPP elegeu 11 deputados, o PS oito, o Chega três, o CDS-PP um e a IL também um deputado.

Os socialistas passaram assim de primeira para segunda força da oposição.