"É uma derrota do PS Madeira". Pedro Nuno Santos rejeita leitura nacional

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, lamenta a vitória do PSD e de Miguel Albuquerque na Madeira e não faz leituras nacionais dos resultados na região autónoma.

"É uma derrota do PS da Madeira, não há como ignorar. lamento apenas que tenha ganho o PSD Madeira e Miguel Albuquerque em particular", disse Pedro Nuno Santos aos jornalistas na sede nacional do Partido Socialista, em Lisboa.

O líder socialista rejeita fazer uma leitura nacional dos resultados das eleições regionais na Madeira, numa altura em que estão marcadas eleições legislativas para 18 de maio.

“Não posso fazer. O PS nunca ganhou na Madeira e é o partido que mais eleições ganhou no país”, salientou.

Pedro Nuno Santos garante que se for eleito primeiro-ministro vai manter uma boa relação com a região autónoma da Madeira.

"Desejar ao futuro governo regional da Madeira os maiores sucessos, garantindo desde já que nós no governo da República manteremos uma boa relação institucional com a região autónoma da Madeira, defendendo sempre um desenvolvimento coeso, combatendo as desigualdades entre as regiões autónomas e o continente", declarou o secretário-geral do PS.

"Esse é o compromisso que assumo como líder socialista no futuro governo da república", sublinhou.

Com 90% do votos contados, o PSD tem 12 mandatos dos 47 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A projeção da RTP e da Universidade Católica aponta a possibilidade de maioria absoluta para os sociais-democratas madeirenses.

