"Extremamente positiva" e "certezas no final da noite". Reações à projeção que coloca PSD Madeira no limiar da maioria absoluta

"As projeções relativamente ao PSD são extremamente positivas, o intervalo coloca o resultado, ou os possíveis resultados, acima daquilo que foi o resultado nas últimas eleições, o que é um facto a registar atendendo ao contexto em que estas eleições foram provocadas", afirmou o dirigente social-democrata.

A projeção da RTP/Universidade Católica, que aponta para a possibilidade de uma maioria social-democrata na eleições regionais deste domingo na Madeira, é "extremamente positiva" e penaliza PS e Chega, afirmou o dirigente do PSD Madeira Jorge Carvalho.

Os madeirenses pretendem "estabilidade e certeza nas suas vidas" e previsibilidade na governação da região, disse o dirigente do PSD Madeira.

"Só no final da noite teremos certezas"



O PS também já reagiu. O socialista Vítor Freitas disse que a projeção "tem um intervalo enorme" e admite "um cenário possível de maioria absoluta, mas também de governo sem maioria".

"Vamos ter uma longa noite, vamos aguardar pela contagem dos votos, Só para o final da noite teremos certezas", declarou Vítor Freitas.

Pelo Juntos pelo Povo (JPP), Patrícia Spínola considera que a projeção que o coloca em segundo lugar é um reflexo do sentimento da campanha eleitoral.

"As projeções vão muito ao encontro do que tem sido o sentir do JPP nestas duas semanas de campanha. Vamos esperar que a votação final nos confirme como segunda força política mais votada, superar os resultados que nos foram dados agora e quem sabe termos a possibilidade de constituir um governo diferente daquele que a região conheceu nas últimas décadas", declarou Patrícia Spínola, para quem os madeirenses querem mudança.

De acordo com a projeção da Universidade Católica para a RTP, o PSD poderá eleger entre 21 e 24 deputados, alcançando o limiar para a maioria absoluta no parlamento regional da Madeira, nas eleições legislativas antecipadas de hoje.

A projeção do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa indica ainda que o PSD poderá ter uma votação entre 41 e 46% dos votos, elegendo entre 21 a 24 deputados. O Juntos pelo Povo (JPP) sobe ao segundo lugar, ultrapassando o Partido Socialista (PS).

A maioria absoluta situa-se nos 24 eleitos na Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47 assentos.