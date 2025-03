Marcelo sugere entendimento na Madeira: "Há maioria absoluta entre PSD e CDS"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que há uma maioria absoluta, entre PSD e CDS, no rescaldo das eleições regionais deste domingo na Madeira.

"Houve maioria absoluta, uma vez que o PSD com o CDS têm maioria absoluta", salientou o chefe de Estado, em declarações à RTP3 no final do Portugal - Dinamarca, que a seleção nacional venceu por 5-2, garantindo um vaga na final four da Liga das Nações.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "quer dizer que os eleitores, aparentemente, escolheram a solução da estabilidade e não propriamente soluções alternativas".

"Ao fim de tantas eleições disseram: 'vamos dar a estes partidos chance de com maioria absoluta governarem", frisou o Presidente da República.

Questionado se é possível tirar ilações das eleições regionais na Madeira para as legislativas do próximo dia 18 de maio, Marcelo Rebelo de Sousa não comentou.

"Da Madeira pude comentar porque entretanto já ocorreram, as outras não posso comentar", rematou o chefe de Estado.