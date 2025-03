Marisa Matias volta a ser "número um" do BE pelo Porto

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) Marisa Matias vai voltar a encabeçar a lista do partido pelo Porto nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, seguida do dirigente Adriano Campos.

Estes nomes constam da proposta aprovada hoje pela assembleia distrital do Porto, à qual a agência Lusa teve acesso, que terá que ser ratificada pela Mesa Nacional de domingo, órgão com o poder para decidir o primeiro quinto dos candidatos nos círculos com mais de três deputados.

Nas últimas eleições legislativas Marisa Matias encabeçou a lista do BE pelo círculo eleitoral do Porto, sucedendo à ex-coordenadora e atual eurodeputada Catarina Martins nesse lugar.

Estreou-se no ano passado na Assembleia da República depois de ter estado no Parlamento Europeu desde 2009.

Marisa Isabel dos Santos Matias nasceu em Coimbra, tem 49 anos, e é socióloga, área na qual tem licenciatura, mestrado e doutoramento.

A dirigente bloquista, que integra os principais órgãos do partido como o Secretariado, a Comissão Política e Mesa Nacional, já foi cabeça de lista ao Parlamento Europeu pelo partido em 2014 e 2019 e a candidata apoiada pelo BE às últimas duas eleições presidenciais, em 2016 e 2021.

Desde cedo que se envolveu em causas estudantis e cívicas, tendo sido mandatária nacional do "Movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim", aquando do referendo nacional pela despenalização do aborto em 2007.

Em segundo lugar na lista surge Adriano Campos, 40 anos, sociólogo e dirigente do "núcleo duro" do partido, integrando o Secretariado. É natural da Guiné-Bissau e foi assessor parlamentar e diretor de campanha do Bloco nas últimas eleições legislativas.

Adriano Campos surge no lugar que nas legislativas do ano passado foi ocupado pelo bloquista José Soeiro, que em janeiro deixou o cargo de deputado após mais de uma década, depois de ter sido colocado num concurso para lecionar no departamento de Sociologia da Faculdade de Letras do Porto.

José Soeiro foi substituído durante esta legislatura por Isabel Pires, que volta a estar agora em terceiro na lista pelo Porto, à semelhança das últimas legislativas.

Isabel Cristina Rua Pires tem 34 anos, um mestrado em Ciência Política e integra vários órgãos do partido, nomeadamente a Mesa Nacional e a Comissão Política.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o BE elegeu cinco deputados, dois por Lisboa (Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo), dois pelo Porto (Marisa Matias e José Soeiro) e uma por Setúbal (Joana Mortágua), e foi a quinta força política mais votada com 4,36 % dos votos a nível nacional.

De acordo com os estatutos do BE, compete à Mesa Nacional, sob proposta das assembleias distritais e regionais e da Comissão Política, decidir sobre "a primeira candidata ou candidato das listas à Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais, no caso de círculos com até três deputadas ou deputados, e sobre o primeiro quinto de candidatas e candidatos nos restantes círculos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na semana passada, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.